Monopoli: arrestato 86enne che ha investito e ucciso la figlia 54enne dopo una lite familiare

MONOPOLI - Un uomo di 86 anni è stato sottoposto a fermo la scorsa notte dai carabinieri a Monopoli (Bari) con l'accusa di aver investito e ucciso sua figlia 54enne dopo una lite per motivi familiari. I militari,intervenuti in seguito a una segnalazione, hanno trovato il corpo della donna in terra,su una strada privata in contrada Laghezza. Le indagini hanno fatto emergere gravi indizi a carico dell'uomo,che ha precedenti ed è stato sottoposto a fermo. Ora è detenuto con l'accusa di omicidio.