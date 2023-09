Mondiali basket: l’addio dell’Italia ai quarti dominati dalla superiorità Usa (100-63)

(PRIMAPRESS) - MANILA - C'è tanta amarezza ma anche consapevolezza di essere incappati ai quarti di finale in un team come quello a stelle e strisce con una marcia in più con un gioco arioso è spettacolare. Il mondiale di basket a Manila si è chiuso con Usa-Italia 100-63 spegnendo tutte le aspettative di arrivare in finale. Si tratta comunque di un traguardo che agli azzurri mancava da 25 anni. Gli Usa hanno confermato di essere superiori. Con la maglia Usa anche l'italoamericano Banchero. A metà gara il match era già deciso: 24-46. Miglior realizzatore per l'Italia Simone Fontecchio, autore di 18 punti. Usa trascinati da Bridges con 24 punti. - (PRIMAPRESS)