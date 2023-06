Moldavia: Zelensky presente al summit Epc di Chisinau: "Si sta preparando un piano di pace per l'Ucraina"

(PRIMAPRESS) - MOLDAVIA - Il presidente ucraino Zelensky è arrivato questa mattina nella capitale moldava, Chisinãu per essere presente al vertice della Comunità politica europea (Epc), che comprende 47 Paesi: i 27 Ue, Regno Unito,Balcani occidentali,Turchia,Paesi del Caucaso. La sua partecipazione era stata mantenuta segreta per motivi di sicurezza. "La guerra in Ucraina proseguirà fino alla vittoria.Quando vinceremo,la guer- ra si fermerà.Oppure la Russia può fermarla tornando nel suo territorio", ha detto Zelensky. "Abbiamo bisogno dell'unità di tutta l'alleanza".Comunque, "si sta organizzando" un summit sul piano di pace dell'Ucraina. - (PRIMAPRESS)