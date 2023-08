Miss France: la scomparsa della sua icona Geneviève de Fontanay (90) che fu la modella di Baleciaga

(PRIMAPRESS) - PARIGI - È morta ieri a 90 anni a Parigi un'icona della "socialité" francese: Geneviève de Fontenay, Per molto tempo è stata il volto del concorso di bellezza Miss France. Riconoscibile per le sue labbra rosso vivo, il grande cappello, la sciarpa e il vestito bianco e nero che indossava in tutte le declinazioni della moda, Geneviève de Fontenay è stato per i francesi un nome familiare, immediatamente riconoscibile.

Per quasi 60 anni, Geneviève de Fontenay ha regnato sul concorso di Miss Francia. Eletta "Miss Eleganza" nel 1957, la giovane modella di Balenciaga ha trovato la sua vocazione in questo concorso femminile. Nel 1981, l'ex Miss ha assunto la direzione del Comitato di Miss France, trasformando questo piccolo concorso in un'azienda in continua crescita. - (PRIMAPRESS)