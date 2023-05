Militari francesi e autopompe in Emilia Romagna inviati dal presidente Macron

(PRIMAPRESS) - EMILIA ROMAGNA - In arrivo in serata a Bologna 40 soldati e mezzi dell'esercito francese per gli aiuti alla popolazione. Era stata la promessa di Emmanuel Macron a Giorgia Meloni durante il G7 di Hiroshima in Giappone. "Arrivano questa sera in Italia 40 soldati della sicurezza civile e mezzi di pompaggio", ha annunciato Macron in un tweet. "Vengono per rafforzare i soccorsi dopo le inondazioni. Solidarietà al lavoro" ha scritto il leader francese. - (PRIMAPRESS)