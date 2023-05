Milano: l'incendio divampato a Porta Romana potrebbe essere stato causato da un furgone alimentato a gas. Quattro i feriti

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un incendio è divampato a Milano in zona Porta Romana in seguito all'esplosione di un furgone in sosta che ha coinvolto altre autovetture. Sono almeno cinque i veicoli coinvolti nel rogo che si è sviluppato in via Pier Lombardo all'angolo con via Vasari. Un'alta colonna di fumo nera si è alzata oscurando la zona, mentre le fiamme hanno coinvolto i palazzi adiacenti. Una scuola è stata evacuata. A provocare l'esplosione del furgone potrebbe essere stato un guasto tecnico. Si contano almeno quattro feriti. - (PRIMAPRESS)