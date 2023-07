Milano: 15enne muore investito da un furgone. Il conducente romeno senza patente

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un ragazzo 15enne è stato investito da un furgone ed è morto, a Garbagnate (Milano), mentre in bicicletta attraversava la strada sulle strisce pedonali. Con lui c'era una coetanea, ora in coma in ospedale. L'investitore è un 32enne romeno, che dopo l'incidente si è fermato a prestare soccorso. Sottoposto all'alcoltest è risultato positivo; è anche emerso che guidava senza patente. E' stato arrestato per omicidio stradale. - (PRIMAPRESS)