Migranti: torna il sereno tra Meloni, Macron e Steinmeier nei colloqui di oggi dopo i funerali di Napolitano

(PRIMAPRESS) - ROMA - La presenza ai funerali del Presidente emerito Giorgio Napolitano sono stati anche l'occasione per rimuovere alcune prese di posizione di Germania e Francia nei confronti dell'Italia sulla questione migranti. Là premier Gior*ia Meloni ha avuto un lungo colloquio con il presidente tedesco Steinmaier definito cordiale e distensivo. Poi Meloni ha incontrato Macron e i due, come si legge in una nota di Palazzo Chigi, "hanno discusso delle principali tematiche internazionali,con particolare attenzione alla gestione del fenomeno migratorio e alle priorità economiche europee in vista del Vertice "Med 9" di venerdì a Malta e del Consiglio europeo informale di settimana prossima a Granada". Dall'Eliseo si apprende: "Hanno proseguito i loro scambi di vedute sulla necessità di trovare una soluzione europea alla questione migratoria". In altre parole c'è ancora tanta strada da percorrere. - (PRIMAPRESS)