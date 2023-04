Migranti, protezione speciale: il governo verso l’eliminazione della norma confermata anche da Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ribadito dalla premier Meloni nel punto stampa durante la sua visita ad Adis Abeba, il governo si prepara ad abolire l'istituto della protezione speciale per i rifugiati. E intende farlo con l'approvazione di un emendamento di maggioranza al cosiddetto Decreto Cutro in tema di migranti. A confermarlo oggi da Milano anche il sottosegretario leghista all'Interno Nicola Molteni. "Il nostro obiettivo comune è quello di evitare che le giuste necessità di proteggere stranieri perseguitati nei loro Paesi si trasformino, come è accaduto col governo giallo-rosso e col ministro Lamorgese, in sanatorie di fatto per tutti i clandestini che arrivano in Italia" , spiegano i firmatari del sub-emendamento Pirovano, Lisei e Gasparri. - (PRIMAPRESS)