Migranti: New York verso lo stop del “diritto al tetto”. Superata la soglia dell’accoglienza

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - New York è al limite dell'ospitalità per i migranti: il sindaco Adams (dem) sospende una vecchia norma che garantisce a chiunque ne abbia bisogno "il diritto a un tetto". La svolta arriva in concomitanza della decadenza del Title 42, misura anti-Covid che teneva fuori i migranti dal confine con il Messico. In vista nuove misure, criticate dai gruppi per la difesa dei migranti, che renderanno più facile deportare chi entra irregolarmente. - (PRIMAPRESS)