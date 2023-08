Migranti: l’Open Arms è entrata nel porto di Massa Carrara con 195 persone tra donne e bambini

(PRIMAPRESS) - MASSA CARRARA - La nave ong Open Arms,con 195 migranti, è entrata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara). Molte donne e bambini tra i migranti, soccorsi in tre operazioni nel Mediterraneo centrale. Una delle persone soccorse, un giovane in gravi condizioni di salute, era stata precedentemente sbarcata a Lampedusa Sull'isola siciliana, 941 migranti nell'hotspot a Contrada Imbriacola. Tra loro ci sono 303 minori non accompagnati: in 250 lasceranno il centro di ac- coglienza e saranno trasferiti a Porto Empedocle con la nave Galaxy Porto. - (PRIMAPRESS)