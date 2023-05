Migranti: ancora un attacco a Meloni dalla sinistra di governo francese. Il seminario di Séjourné con il Pd

(PRIMAPRESS) - PARIGI - "Meloni è disumana". È il nuovo durissimo attacco di Parigi a Roma sull'emergenza migranti. Ma sarebbe più preciso dire che è la sinistra francese ad aggredire là premier italiana Meloni. Un atteggiamento che si sta ripetendo da settimane ma questa volta l'attacco arriva dal capo del partito di Macron, Stéphane Séjourné, citato da Le Figaro. "L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza.Meloni fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina:la sua politica è ingiusta,disumana,inefficace". Per Le Figaro,"Meloni è agitata come uno spauracchio anti-Le Pen dal governo". Séjourné ha organizzato un seminario a sostegno del Pd per il 25/5 - (PRIMAPRESS)