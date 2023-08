Migranti: a Lampedusa in 2.201 in attesa di trasferimenti. 180 arriveranno anche a Roma

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Sono 2.201 i migranti nell'hotspot di Lampedusa, dove ieri sera sono arrivate 99 persone, in due sbarchi. Oggi 1.430 persone lasceranno la struttura di prima accoglienza a Contrada Imbriacola. Seicento saranno imbarcate sulla nave militare San Giorgio e altre 500 lasceranno l'isola con il traghetto di linea Galaxy. Nel pomeriggio un volo Oim per trasferire 180 migranti a Roma e in serata altre 150 persone imbarcate sul traghetto Cossyra,verso Porto Empedocle - (PRIMAPRESS)