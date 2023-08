Meteo: ritorna l’anticiclone africano con temperature estive. Ancora qualche temporale nel Triveneto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Meteo: torna il caldo con Circe che si sta allontanando dall'Italia per lasciare spazio ancora una volta all'anticiclone africano che riporterà l'estate dopo nubifragi e nevicate. Per oggi è prevista ancora nuvolosità e velature al Nord, con temporali locali nel Triveneto e nell'Est dell'Emilia Romagna, con miglioramenti dal pomeriggio sera. Al Centro e in Sardegna sereno, con annuvolamenti nel pomeriggio. Temporali sparsi sul versante adriatico e nel basso Lazio.Al Sud qualche pioggia in Campania e nel pomeriggio sulle altre regioni,esclusa la Calabria. - (PRIMAPRESS)