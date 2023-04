Meteo: piogge e freddo fuori stagione in 7 regioni del Centro-Sud. Va meglio nel Nord-Ovest

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Toscana e Umbria per rischio temporali. Sarà una giornata caratterizzata da variabilità e instabilità. Prevalentemente nuvoloso tranne che sulle regioni di Nord- Ovest e sull'Emilia Romagna. Anche oggi si presenta un freddo fuori stagione con temperature ancora in qualche caso sotto le medie stagionali. Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio e in alcune aree venti e grandine. Neve sugli Appennini sopra 1.200 metri. - (PRIMAPRESS)