Meteo: la stretta di Caronte su 17 città da bollino rosso. Genova e Torino con picchi oltre 40º

(PRIMAPRESS) - ROMA - La stretta di Caronte ancora in tutta la Penisola anche per oggi. Il grande caldo porta a 17 le città da bollino rosso. Si prevedono picchi di 39 gradi a Firenze, 38 a Bolzano e Bologna. Alti anche i livelli di umidi ptà, che fa salire la temperatura percepita: 45 gradi a Genova e 42 a Torino. E il gran caldo non risparmia neppure le montagne: ieri lo zero termico è stato raggiunto solo a quota 5.328 metri. Le temperature resteranno alte fino al fine settimana, quando il maltempo dall'Atlantico investirà il Nord per poi estendersi al Centro e al Sud. - (PRIMAPRESS)