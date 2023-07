Meteo: la morsa del caldo si allenta sulle Alpi ma il resto d’Italia ci consegnerà a Cerbero con punte fino a 48º

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre nel Nord Italia l'anticiclone Cerbero che ha alzato i picchi di calore sino a 40 gradi, è "in pausa" per via di temporali sparsi sulle Alpi e in Pianura Padana, il resto della Penisola è sotto il sole. In Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna il termpmetro andrà oltre i 40°C e non andrà meglio nel finesettimana, col passaggio di consegne che da Cerbero ci consegnerà a Caronte. Da domenica 38-39°C possibili in Toscana e Lazio. Massima potenza nei 3-4 giorni da lunedì: Roma a 43°, Firenze a 42.Bologna 41°. Sardegna fino a 47-48°C. - (PRIMAPRESS)