Meteo: è allerta gialla in 7 regioni da Emilia Romagna a Puglia. Schiarite al Nord

(PRIMAPRESS) - ROMA - La perturbazione che ha investito l'Italia insisterà in particolare sul Sud e sulle regioni adriatiche. Oggi è l'allerta gialla per 7 regioni: Emilia Romagna, Marche, Basilicata,Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Temperature in diminuzione Al Nord, nubi e schiarite, pioggia solo localmente in Emilia Romagna. Al Centro, nuvolosità irregolare con piogge sparse, soprattutto in Abruzzo,e ampie schiarite. Al Sud e sulle isole maggiori,nubi e schiarite, locali piogge in Molise e nel pomeriggio temporali sparsi. Venti moderati o forti,mare mosso,molto mosso - (PRIMAPRESS)