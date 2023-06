Meteo: ancora allerta tra Emilia Romagna e Marche. Piogge intense nel ravennate e a Fano

(PRIMAPRESS) - RAVENNA - Ancora piogge nel ravennate nei già martoriati territori delle settimane scorse. Ancora allerta in Emilia Romagna dove ieri la pioggia in provincia di Rimini ha causato una nuova frana a Gemmano, in Valconca. Sette famiglie erano rimaste isolate. In difficoltà un allevamento di cavalli. Allagamenti a Forlì e anche a Ravenna dove il Comune avverte: restate a casa. L'allerta è arancione in Emilia Romagna Allerta gialla in varie regioni: da Palermo alla Toscana, ma soprattutto nelle Marche. Disagi nelle province di Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno, con strade e cantine allagate. Frana nell' Ascolano. In Abruzzo ancora terreni allagati. Temporali previsti anche a Roma - (PRIMAPRESS)