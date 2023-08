Meteo: ancora allerta gialla in 7 regioni ma nel fine settimana torna il sereno e temperature intorno a 30 gradi

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'intera Penisola è investita dal maltempo che ha portato un calo delle temperature, neve in montagna e grandine al Sud. Ed è allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Veneto e e Umbria. Sulla Marmolada, sopra i 3.000 metri, temperatura di -3,1 gradi, ma i temporali e i venti forti andranno a scemare nelle prossime ore. Nel fine settimana il ciclone Poppea lascerà il posto quasi ovunque al cielo sereno e al sole, che riporterà le temperature a 28- 30 gradi, con picchi di 35 in Sardegna. - (PRIMAPRESS)