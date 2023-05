Meteo: allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in Sicilia. Miglioramenti a Nord

(PRIMAPRESS) - ROMA - È allerta rossa in tutta l'Emilia Romagna e arancione in Sicilia ma il ciclone che sta imperversando è in azione in tutto il Centro-Sud. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di forte maltempo sul medio e basso Adriatico, sul resto del Sud, occasionalmente sulla Sardegna centro-meridionale e poi anche sul Lazio. Al Nord il tempo sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso e clima a tratti molto mite, specie a ovest salvo più nubi in Emilia Romagna. Venti a rotazione ciclonica al Sud.

NORD- La pressione aumenta sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Da segnalare la possibilità di ultime precipitazioni deboli e molte nubi in Emilia Romagna e sulle coste adriatiche, soprattutto al mattino. Venti settentrionali, temperature in aumento.

CENTRO e SARDEGNA - Un vortice posizionato al Sud condiziona il tempo su molte regioni pertanto in questa giornata la pioggia interesserà maggiormente il settore adriatico, anche con temporali e locali grandinate. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato, solo sul Lazio potrebbe piovere di più nel corso del pomeriggio. Sulla Sardegna avremo un cielo a tratti molto nuvoloso.

SUD e SICILIA - Un centro di bassa pressione è in azione sulle nostre regioni di conseguenza la giornata trascorrerà con un tempo compromesso da molte piogge e temporali che potranno colpire gran parte delle province. Sono attese inoltre anche delle grandinate e colpi di vento durante le precipitazioni più forti. I venti gireranno a rotazione ciclonica. Temperature in locale diminuzione. - (PRIMAPRESS)