Meteo: allerta rossa e dissesti idrogeologici per l’arrivo di Poppea in tutto il Nord-Ovest

Il ciclone Poppea, proveniente dal Regno Unito è arrivato, ed ha investito tutto il Nord-Ovest. È allerta rossa per rischio idrogeologico in parte della Lombardia; arancione in Piemonte, Veneto e Liguria. Temporali e allagamenti a Genova e disattivata dai fulmini la linea ferroviaria Torino- Genova. Torna l'acqua alta a Venezia, sulla Toscana in 12 ore 13mila fulmini. La nordica Poppea subentra a Nerone l' Africano e il suo arrivo in Italia non passa inosservato. Ora si sposta verso Sud e si è trasformata in "Medicane" (Mediterranean hurricane):maltempo al- meno per 48 ore, venti fino a 120 kmh, piogge, temporali e grandinate.

Intanto nel suo passaggio il ciclone ha causato lo stop ai treni Italia-Francia che non potranno circolare fino a giovedì per una frana nella Savoia francese. A seguito del maltempo, oltre 700 metri cubi di massi si sono abbattuti sulla strada dipartimentale 1006, che conduce al Passo del Moncenisio. Anche il tunnel del Fréjus, che collega Francia e Italia,è stato chiuso ai mezzi pesanti, cui si consiglia di utilizzare il tunnel del Monte Bianco o l'autostrada A8.