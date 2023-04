Meteo: allerta gialla in regioni del Sud tra precipitazioni e temperature rigide. Miglioramenti a metà settimana

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' allerta gialla per il maltempo in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e settore orientale della Sicilia. Possibili precipitazioni e temporali anche di forte intensità causati dalla coda della perturbazione che sta lasciando la Penisola. Al Nord sono invece previste schiarite alternate a nuvolosità, soprattutto in serata. Il tempo migliore è atteso sulle coste tirreniche. Le temperature rimarranno rigide, con tramontana in particolare al Centro-Sud, e dovrebbero tornare a salire da metà settimana. - (PRIMAPRESS)