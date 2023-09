Meteo: allerta gialla i 6 regioni per l’arrivo di una doppia perturbazione. Temperature in diminuzione di 7 gradi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Doppia peturbazione in arrivo e maltempo che torna ad imperversare in molte aree della Penisola. La Protezione civile ha emesso per oggi l'allerta gialla per il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Sardegna, la Toscana e l'Umbria. E per il fine settimana si prevede un consistente calo termico. Le temperatu-re scenderanno infatti di 7-8 gradi. Il Centro-Nord del Paese verrà investito dalle piogge. Il caldo persisterà invece sulla Sicilia (oggi bollino giallo a Palermo) e parte della Puglia. - (PRIMAPRESS)