Meloni oggi in Etiopia: dalla fine dei conflitti nel Tigray al rilancio dell'azione dell'Italia nel Corno d'Africa

ROMA - Dopo il presidente Sergio Mattarella è la premier Giorgia Meloni che sarà impegnata in un viaggio nel Corno d'Africa. Oggi Venerdì 14 (pomeriggio) e sabato 15 aprile 2023, il Presidente del Consiglio sarà in visita ufficiale ad Addis Abeba, in Etiopia. Una visita che segna, almeno apparentemente, la fine delle ostilità nel Tigray consentendo, così, una ripresa dei rapporti commerciali ma sopratutto per rilanciare l'azione dell'Italia in Africa orientale anche per le questioni che riguardano le immigrazioni.