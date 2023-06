Maturità, in corso la prova orale: unica per gli studenti delle zone alluvionate

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' iniziata questa mattina la prova orale per gli esami di Maturità 2023. Sarà una prova unica per gli studenti delle zone alluvionate mentre il colloquio interdisciplinare si tiene con calendari decisi dalle singole scuole. Nei giorni scorsi, era stata estratta la lettera di partenza per chiamare i maturandi che quest'anno sono 536.008. Il colloquio interdisciplinare parte da uno spunto scelto dalla commissione e continua collegando le varie materie e le competenze dello studente. Massimo 20 punti per il voto finale. - (PRIMAPRESS)