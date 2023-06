Maturità 2023, iniziate le prove di Italiano: da Oriana Fallaci a Quasimodo fino a Piero Angela

(PRIMAPRESS) - ROMA - Iniziata con la traccia di Italiano la prima prova della Maturità 2023. L'ingresso in aula è stato alle 8.30 per 536.008 studenti: 521.015 candidati interni e 14.993 esterni per un totale di 27.895 classi. 14.000 le commissioni. Si è tornati alla formula pre-Covid, in presenza e senza mascherina: due prove scritte e un colloquio interdisciplinare. Oggi prova di Italiano comune a tutti.7 tracce in ambito artistico, letterario, storico, filosofico,scientifico, tecno- logico, economico e sociale divise in 3 tipologie: analisi del testo, argomentative, attualità. Ed ecco le tracce tra cui potranno scegliere i maturandi: da Quasimodo e Moravia analizzando due libri cult "Alla nuova luna" di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da "Gli Indifferenti". Poi c'è lo storico e partigiano Federico Chabod, con "L'idea di Nazione" e Piero Angela, con "Dieci cose che ho imparato" (tema tecnico-scientifico) – Oriana Fallaci, "Intervista con la storia" (tema artistico-letterario) ed infine Marco Belpoliti con "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp. - (PRIMAPRESS)