Mattarella ha ricevuto il presidente dell'Angola João Manuel Gonçalves Lourenço per il "Piano Mattei"

ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica d'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, in visita di Stato in Italia. Era presente il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Tra gli argomenti di punta quello dell'energia con il "Piano Mattei" e dell'agricoltura. Il presidente angolano ha dichiarato di avere 'porte aperte' per investimenti.