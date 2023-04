Marsiglia: sparatorie nella notte di trafficanti di droga con 3 giovani vittime e 3 feriti

(PRIMAPRESS) - MARSIGLIA - Sparatorie nella notte in sobborghi popolari a nord di Marsiglia. Almeno 3 ragazzi sui 20 anni sono morti e altri 3 sono rimasti feriti gravemente nel corso di 3 differenti scontri a fuoco. Lo riferisce la polizia. Altre 5 perso- ne sono sono rimaste ferite in modo non grave. Secondo gli investigatori, le sparatorie sono legate alla criminalità locale, attiva nel traffico di stupefacenti. Dall'inizio dell'anno sono 13 le persone uccise a Marsiglia in scontri legati al traffico della droga. - (PRIMAPRESS)