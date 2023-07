Luna piena del “cervo”. Domani 3 luglio il fenomeno dopo il tramonto per vedere al meglio il nostro satellite

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 3 luglio occhi rivolti in cielo già a partire dal tramonto (20.37) sarà visibile la Superluna dell'anno, detta anche "Luna piena del cervo". In questa occasione il satellite ci apparirà più grande del solito per effetto della minore distanza che la separerà dalla Terra. I diversi nomi della Luna piena li abbiamo ereditati s dagli Indiani d'America sulla base delle caratteristiche della natura di ogni mese. Luglio è normalmente il mese in cui le nuove corna di cervo escono dalla fronte e, da qui, il nome di "Luna piena del cervo". Nelle zone più basse si tagliava il fieno, mentre in quelle più alte iniziavano i temporali estivi, per questo veniva anche chiamata Luna del Fieno o Luna del Tuono. La Luna piena di luglio è chiamata anche Luna "del raccolto": non solo delle messi, ma anche delle erbe aromatiche e della frutta e ortaggi che verranno posti in conserva per l'inverno. E di tutto ciò che è stato seminato in ogni campo. - (PRIMAPRESS)