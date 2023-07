Londra: sospeso un popolare presentatore della BBC per immagini sessuali esplicite di un 17enne

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Gli investigatori di Scottland Yard incontreranno lunedì 17 luglio i vertici della BBC per acquisire tutta la documentazione necessaria a chiarire la presunta torbida vicenda di uno dei più popolari presentatori televisivi dell'emittente pubblica, accusato di aver pagato un adolescente per immagini sessualmente esplicite da mandare in onda.

La BBC sta tentando di contenere il crescente scandalo, scoppiato 4 giorni fa, per le affermazioni secondo cui il giornalista avrebbe pagato 35.000 sterline in tre anni a un giovane che ha utilizzato i soldi per finanziare la propria dipendenza da cocaina crack.

I media non hanno nominato il presentatore, con fonti del Sun che citano le leggi sulla privacy sempre più severe del Regno Unito come motivo per non identificarli. L'anno scorso la corte suprema ha stabilito che, nella maggior parte dei casi, le persone sotto inchiesta da parte di organizzazioni ufficiali non dovrebbero essere nominate prima dell'incriminazione perché ciò potrebbe danneggiare ingiustamente la loro reputazione.

Il giovane, che avrebbe avuto 17 anni quando hanno iniziato a parlare con il presentatore, avrebbe inviato immagini esplicite al dipendente della BBC e si sarebbe esibito in videochiamate. Sebbene l'età del consenso in Inghilterra e Galles sia di 16 anni, l'età minima alla quale le persone possono inviare fotografie esplicite è 18 anni.

La madre del giovane aveva già denunciato alla BBC le presunte azioni del presentatore, ma lui è rimasto in onda fino a quando lei non ha portato la sua storia al Sun la scorsa settimana. Ha aggiunto: “Non abbiamo mai voluto un'indagine. Volevamo solo che la BBC gli dicesse di smetterla. Inizialmente il capo della sicurezza ci ha dato un numero che non esisteva”. - (PRIMAPRESS)