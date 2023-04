Londra: secondo giorno per Meloni nel Regno Unito con diplomazia e gruppi economici

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Dopo la prima giornata di incontro con il Primo Ministro britannico Rishi Sunak, quella di oggi 28 aprile per la premier Giorgia Meloni sarà un incontro con la diplomazia italiana e le imprese che operano nel Regno Unito. Ieri a Downing Street, l'incontro con Sunak ha portato alla firma di un memorandum su difesa e migranti, con iniziative congiunte anche su clima, energia ed economia. L'obiettivo del viaggio è di stringere i rapporti bilaterali e porre le basi, come spiegano fonti italiane, per continuare il lavoro che vede Italia e Regno Unito, entrambi Paesi del G7 e fondatori della Nato, vicini su molte questioni e in particolare in materia di difesa e di sostegno all'Ucraina. - (PRIMAPRESS)