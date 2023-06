Le distanze che uniscono tra Pd e M5S nella relazione di Elly Schlein. Il caso Ucraina e abuso dei sindaci

(PRIMAPRESS) - ROMA - La relazione di sintesi votata ieri nella Direzione Pd fa ancora discutere e non smorza le polemiche sulla manifestazione di piazza insieme al M5S. Elly Schlein aveva cercato di gettare acqua sul fuoco delle polemiche interne parlando degli aiuti militari all'Ucraina marcando con questo passaggio di politica estera una differenza ma in realtà le differenze, a sentire i quadri del Partito Democratico, le differenze sono molte e non può bastare solo l'argomento della precarietà del lavoro a sancire un gemellaggio politico che sa anche di sudditanza nei confronti del movimento di Conte. Altra questione di scontro ancora in atto è quello dei sindaci di sinistra che hanno visto di buon occhio la riforma della PA che mette i primi cittadini al riparo dalle pesanti responsabilità del reato d'abuso in caso di firma di provvedimenti. - (PRIMAPRESS)