Lancio missile Corea del Nord, arriva la condanna degli Usa: “Violate le risoluzioni di sicurezza Onu”

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Usa condannano il lancio del missile balistico a lungo raggio da parte della Corea del Nord. E' una "flagrante violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu",ha detto la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale,Watson. Il lancio arriva mentre si tengono le esercitazioni navali congiunte Usa-Corea del Sud. "Anche se non ha posto una minaccia immediata per il personale americano o per gli alleati statunitensi, il lancio aumenta le tensioni e i rischi di de- stabilizzazione dell'area",ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)