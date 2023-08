Lampedusa: 64 sbarchi nelle 24 ore portano a 1.826 il numero di migranti all’hotspot di Imbriacola

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Sono 1.826 i migranti arrivati ieri a Lampedusa in ben 64 sbarchi:è un record per l'isola, per numero di soccorsi e di persone approdate in un giorno. E dalla mezzanotte ci sono già stati altri 17 sbarchi con altre 519 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono ora quasi 4 mila ospiti fra cui 243 minori non accompagnati. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 740 migranti questa mattina,con un traghetto di linea, che li porterà a Porto Empedocle. - (PRIMAPRESS)