Lago Maggiore: trovato morto l’ultimo disperso dello yacht a vela capovolto da una tromba d’aria con 24 persone a bordo

(PRIMAPRESS) - VARESE - Recuperato dai sommozzatori a 16 m di profondità il corpo dell'ultimo disperso nel Lago Maggiore a seguito nell'incidente nautico avvenuto ieri sera, in zona Sesto Calende (Varese) per una improvvisa tromba d'aria che ha capovolto una barca a vela con 24 persone a bordo. Venti persone si erano salvate mentre due erano stati trovati morti subito ed altri due risultavano dispersi. Ora, dunque, il bilancio sale a 4 morti.

Non risultano altri dispersi. A bordo dell'imbarcazione vi erano turisti stranieri che avevano noleggiato il natante. L'incidente è avvenuto a causa di un violento temporale e di una tromba d'aria che ha fatto capovolgere e affondare la barca. - (PRIMAPRESS)