Lago Maggiore: ancora 4 dispersi per il capovolgimento di uno yach a vela sorpreso da un temporale

VARESE - Le ricerche sono sospese per la notte e riprenderanno domani mattina per trovare le quattro persone che ancora mancano all'appello nel capovolgimento della barca a vela sul Lago Maggiore all'altezza di Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) con a bordo 24 persone, una comitiva di stranieri che stava dando una festa (22 amici e 2 skipper). L'incidente è avvenuto per un violento temporale tra la sponda lombarda e quella piemontese. L'imbarcazione era stata noleggiata. Salvate 20 persone finite in acqua. A dare l'allarme un'altra barca.