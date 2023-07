Lago d'Iseo: si accelera per estrarre la speleologa rimasta ferita da domenica nella grotta di Bueno Fonteno

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - E' prevista in queste ore l'estrazione di Ottavia Piana, l'appassionata di speleologia che domenica scorsa era rimasta ferita in seguito ad una caduta all'interno di un cunicolo in una grotta di Bueno Fonteno nei pressi del Lago d'Iseo. La 31enne è assistita da altri due escursionisti del Cai di Lovere che erano con lei al momento dell'incidente e dai soccorritori che hanno dovuto attendere lo stop della pioggia intensa della nottata per estrarre con la barella la ferita dal cunicolo. - (PRIMAPRESS)