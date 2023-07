La speleologa Ottavia Piana estratta dalla grotta di Bueno Fonteno. Ora in ospedale per le cure mediche

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Per Ottavia Piana, la 31enne appassionata di speleologia che era rimasta bloccata all'interno di un grotta si è conclusa la brutta avventura che l'ha tenuta prigioniera nelle cavità dell'altro di Bueno Fonteno. Dopo che i soccorsi in mattinata sono riusciti ad estrarla con una barella per una forte contusione ad un ginocchio e per ferite lievi è ora in ospedale per le cure del caso. La donn era rimasta bloccata dal pomeriggio di domenica a Bueno Fonteno (Bergamo). La donna, 31 anni, era imasta infortunata a una gamba a 150 metri di profondità. E' stata raggiunta e assistita dai soc- corritori del Soccorso alpino, che l' hanno riportata in superficie con una barella. Il trasporto era reso complicato dal reticolo di grotte e dalla presenza di acqua. Le piogge hanno ostacolato ulteriormente il lavoro dei soccorritori. - (PRIMAPRESS)