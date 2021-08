Roccabascerana: iniziata la campagna elettorale, le sciocchezze che si sentono sono innumerevoli

(PRIMAPRESS) - Roccabascerana - Manca qualche mese al rinnovo delle amministrazioni comunali e cominciano gli incontri tra i candidati, la popolazione e vari esponenti politici nazionali e locali. Appunto qualche giorno fa mi sono trovato per caso ad assistere ad un incontro tra un senatore ed alcuni cittadini. Il senatore ha esordito dicendo che alle prossime politiche il suo partito sarà sicuramente al governo della nazione e quindi a livello locale vi è la necessità che la coalizione di suo riferimento vinca le elezioni, altrimenti non ci sarà la possibilità di un reale cambiamento. Elencazione di progetti, unione di comuni, metropolitane che in mezz’ora collegheranno la valle con il capoluogo di regione e con la vicina Benevento, musei che valorizzeranno Caudium, addirittura paragoni con le colline toscane……qualcuno ha detto sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno……..sembrava che stessimo parlando di un ricco comune della Brianza e non di Roccabascerana. Nessun riferimento alla situazione attuale, ovvero quella che vive un comune in dissesto finanziario causato anche grazie alle politiche scellerate di coloro che oggi reclamano un cambiamento. Mi chiedo, ma costoro dov’erano quando sono state consegnate allegramente le chiavi delle case popolari senza alcuna gara? Perché nessuno di questi ha mai fatto una seria politica di regolarizzazione degli occupanti, del recupero degli affitti e dei tributi insoluti? Non una parola sull’annoso problema della mancanza di acqua, nessun cenno al fatto che oggi Roccabascerana vive una situazione di isolamento stradale spaventoso…..asse attrezzato chiuso per pericolo crollo galleria Pepicelli, strada provinciale per Pietrastornina chiusa per frana, strada provinciale che collega Rocca a Pannarano franata…a quanto è dato sapere, i lavori pur appaltati dalla provincia di Benevento sono stati sospesi perché proprio in quel tratto passa il metanodotto, vogliamo poi parlare delle strade di Tuoro, magari quella strada che dalla SP 2 porta alla azienda agricola Bellaria….. anche un carro armato avrebbe difficoltà a percorrerla. Altro che paragone con le colline toscane, siamo almeno indietro di 50 anni! Caro amico che invochi la Toscana, percorri la strada comunale che da Cassano porta alle starze di Tuoro, ammesso che tu riesca a passare, ti renderai conto che più che in Toscana nemmeno in Burundi hanno certe situazioni! Potremmo andare all’infinito, ma ci rendiamo conto che la situazione è grave e non saranno certamente le promesse pre elettorali a migliorarla. C’è la necessità di una classe politica, nuova, seria e preparata che ottenga il consenso per quello che potrà fare per risanare il paese…..che Dio ce la mandi buona! - (PRIMAPRESS)