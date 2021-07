Onorificenze della Repubblica ormai alla portata di chiunque

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Con la Legge 3 marzo 1951 n, 178, il DPR 3 maggio 1952 n. 458 ed il DPR 31 ottobre 1952, fu istituito l'Ordine al merito della Repubblica Italiana, onorificenza con la quale il Presidente della Repubblica intendeva premiare quei cittadini che avevano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze,delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Giusto per informazione, i gradi onorifici sono Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce. Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai Cavalieri di Gran Croce, la decorazione di Gran Cordone. Le onorificenze, sono concesse dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e salvo eccezioni sono conferite il 2 giugno festa della Repubblica ed il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. Fin qui la norma, ma il fatto è che se per ricevere il cavalierato hai dovuto attendere ben 43 anni di servizio ai massimi livelli, raggiungendo il grado apicale della tua categoria con valutazioni eccellenti da sempre, cosi come previsto dalle norme che regolano la concessione e quando passeggi per la tua città, entrando in varie attività commerciali ti ritrovi in bella mostra diplomi di cavalierati e commende, ti assale più di qualche dubbio, circa la liceità di quei conferimenti! Ma con tutto il rispetto per il barista, il fruttivendolo, il pasticciere, il rivenditore di elettrodomestici, ma costoro, per quali azioni concrete si sono distinti al punto tale per giustificare la concessione della distinzione onorifica cui aspirano? I competenti uffici Prefettizi, cosa controllano? Non sarebbe stato più logico insignirli di stelle al merito del lavoro o nei casi più importanti del Cavalierato al merito del lavoro? La verità è che oramai il dado è tratto, ovvero da almeno un decennio, lo svilimento dell'onorificenza è abitudinario! Tempo fà,un mio fidato collaboratore mi confidava che per il conferimento di una onorificenza è più utile far viaggiare sapientemente torte, frutta,verdura e praticare grandi sconti sugli acquisti, piuttosto che distinguersi nell'attività istituzionale cui si è preposti. E' una situazione avvilente! Stendo un velo pietoso sulle segnalazioni che giungono direttamente dai politici del territorio, i quali si guardano bene dal verificare preliminarmente chi segnalano. Ritengo che sia giunto il momento che chi di dovere ponga un argine a questo vero e proprio mercimonio, una vergogna per la Presidenza della Repubblica, che per certi versi sembra ricordare la Simonia della chiesa cattolica che portò alla Riforma Luterana. Svilendo il valore di una onorificenza, questa perde il suo valore, il suo prestigio, si svilisce chi la concede e sopratutto si umilia chi l'ha ottenuta per meriti e non per forzature opportunisitche. - (PRIMAPRESS)