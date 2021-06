Campania: manutenzioni delle strade regionali finanziate, mai completate

La sede dell'Acamir

(PRIMAPRESS) - NAPOLI . La Regione Campania, attraverso l'Acamir (Agenzia Campana mobilità infrastrutture e reti), ha redatto il PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI DGR 304/2018 Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del DLgs 50/2016. Il Piano in argomento punta a promuovere lo sviluppo di un'azione di gestione integrata delle strade di interesse regionale in coerenza con la vigente programmazione regionale in tema di Mobilità Sostenibile. Essa si configura come un programma di interventi, di carattere "integrato", caratterizzata da alcuni aspetti fra loro complementari ed interconnessi. Il programma in parola, mediante la realizzazione di una serie di azioni come nel seguito descritte, si configura, in coerenza e ad integrazione della programmazione e delle risorse nazionali, in primis quale rafforzamento del sistema dei trasporti regionali. Ciò con particolare riguardo al miglioramento dello stato di fatto delle infrastrutture stradali esistenti, garantendo una migliore accessibilità di persone e merci all'intero territorio regionale, nonché elevando l'interconnessione dei Sistemi Territoriali Locali con quelli nazionali, interregionali e infraregionali, in un'ottica di ottimizzazione dei collegamenti e di miglioramento dei livelli di sicurezza. Le reti in questione verranno individuate sulla base dei fabbisogni di mobilità e comunque in coerenza con la Programmazione regionale sulla Viabilità, nonché in condivisione con la Città Metropolitana di Napoli e le Province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Si prevede di effettuare una serie di lavorazioni che, partendo dalla manutenzione degli assi viari, possano consentire la riqualificazione ambientale ed urbanistica del territorio per una più completa e qualitativa fruizione dello stesso. Fin qui la premessa di quella che dovrebbe essere una attività di pulizia e di sorveglianza della rete strale regionale, attraverso squadre di operai e tecnici che nelle buone intenzioni di chi ha redatto il progetto dovrebbe migliorare la qualità complessiva delle nostre strade. La DGR Campania 304/2018 ha precisato che nella fase attuativa del Piano Triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali occorre assicurare l'applicazione di apposita clausola sociale, volta a tutelare l'utilizzo di forza lavoro costituita dai disoccupati di lunga durata e ad incentivare, con quanto stabilito con le DGR Campania 199/2017 e 244/2017, l'utilizzo della platea di cui al Protocollo sottoscritto con il Ministero del Lavoro in data 22 Giugno 2017. Tutto ciò premesso, ci piace rappresentare e chiedere ad altri cittadini se hanno mai visto all'opera le squadre di operai e manutentori di cui al progetto.....io si li ho visti parecchie volte nelle loro divise linde e pinte, con le bandierine gialle per segnalare i lavori in atto....., mezzi nuovissimi, sicurezza lavoro al top.... tralascio ogni considerazione sulla qualità dei lavori, l'orario dei lavori e le pur sacrosante soste presso i bar che si incrociano lungo il percorso. A proposito, i costi stimati per l'esecuzione, sulle porzioni della rete individuate come prioritarie, delle attività di Manutenzione Integrata delle Strade regionali ammontano a € 48.743.822,00, netti di IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Com'è stato precedentemente esposto, le attività da affidare attengono sia alla categoria dei servizi che a quella dei lavori; in particolare, sono attività di servizi la sorveglianza delle strade e la pulizia delle medesime con le relative pertinenze (incluso il trasporto a discarica dei rifiuti prodotti), mentre sono lavori le attività di manutenzione della segnaletica (orizzontale e verticale), di manutenzione dei confini di proprietà e di chiusura delle buche. Nel terminare questa esposizione, dal 2018, qualcuno di voi, oltre al solito mezzo con operai in bella mostra a tagliare erba lungo i cigli, qualcuno li ha mai visti portare via i rifiuti, manutenere la sede stradale o la segnaletica stradale....io mai!