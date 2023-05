L’eredità musicale di Tina Turner, una star del rock sul palco come nella vita con Ike

(PRIMAPRESS) - ZURIGO - Addio ad una delle voci rock più graffianti degli ultimi trent'anni: Tina Turner, la leggenda del rock è morta ieri sera all'età di 83 anni. La star è morta serenamente dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Una vita di successi in coppia con il marito Ike ma in un amore controverso fino alla separazione matrimoniale ed artistica ma anche il dolore della perdita dei figli. Ma l'icona rock americana verrà ricordata per il suo grande carisma sul palco dove l sua presenza era già spettacolo puro. - (PRIMAPRESS)