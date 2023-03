Kenya, Mattarella: "La riduzione delle emissioni è un obbligo ineludibile"

(PRIMAPRESS) - KENYA - Mattarella:"No economia e poi ambiente". "La riduzione delle emissioni (...) costituisce un obbligo ineludibile (...). Non ci può cullare nell'illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali. Non avremo un secondo tempo".Così il Capo dello Stato all'Università di Nairobi. "Gli sforzi dei Paesi industrializzati (...) devono essere accompagnati da un convinto impegno di Paesi,inclusi quelli emergenti,il cui peso demografico e economico è prevalente. Le rseponsabilità ricadono su tutti, nessuno è escluso" - (PRIMAPRESS)