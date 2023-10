Israele: liberato il ricercatore Italo-palestinese che era stato incarcerato a Betlemme ma non potrà muoversi per una settimana

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Khaled el Qaisi,il giovane ricercatore italo palestinese,in prigione in Israele dal 31 agosto, senza che si conoscano le motivazioni dell'accusa, é stato scarcerato. Lo ha deciso un tribunale di Rishon Le Tzion,stabilendo la condizione che per 7 giorni resti a disposizione delle autorità e lasci il passaporto in consegna. Il giovane ,arrestato mentre con la moglie e il figlio di 4 anni rientrava da una vacanza a Betlemme, trascorrerà i 7 giorni a Betlemme, dato che "per una settimana non potrà muoversi dai Territori" ha detto la moglie. - (PRIMAPRESS)