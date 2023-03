Israele: l’ira della folla davanti casa di Netanyhau per il “licenziamento” del ministro della difesa Gallant

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Ancora decine di migliaia di manifestanti in piazza nelle città israeliane per la controversa riforma di giustizia del premier Netanyhau ma ieri sera la rabbia è esplosa dopo che il primo ministro ha improvvisamente licenziato il suo ministro della Difesa per aver contestato il suo piano di revisione giudiziaria.

I manifestanti a Tel Aviv, molti dei quali avvolti in bandiere israeliane blu e bianche, domenica scorsa hanno bloccato un'autostrada principale e acceso grandi falò, mentre la polizia si è scontrata con i manifestanti che si erano radunati davanti alla casa privata di Netanyahu a Gerusalemme. I disordini hanno acuito una crisi durata mesi sul piano di Netanyahu di rivedere la magistratura, che ha scatenato proteste di massa, allarmato leader aziendali ed ex capi della sicurezza e suscitato preoccupazione da parte degli Stati Uniti e di altri stretti alleati.

Il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant da parte di Netanyahu ha segnalato che il primo ministro e i suoi alleati andranno avanti questa settimana con il piano di revisione. Gallant era stato il primo membro anziano del partito al governo Likud a esprimersi contro, affermando che le profonde divisioni minacciavano di indebolire l'esercito.

Ma mentre frotte di manifestanti hanno invaso le strade fino a tarda notte, i ministri del Likud hanno iniziato a indicare la volontà di frenare. Il ministro della Cultura Micky Zohar, un confidente di Netanyahu, ha detto che il partito lo sosterrebbe se decidesse di sospendere la revisione giudiziaria.