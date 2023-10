Israele: dispersi due italiani che erano nel kibbutz di Beeri. Tajani: “Domani informativa sul conflitto”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - "Due cittadini italiani che hanno anche il passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza, e che erano nel kibbutz di Beeri non sono rintracciabi- li.Con le autorità israeliane stiamo verificando dove sono e cosa possa essere accaduto loro". Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sarebbero marito e moglie. "Mi auguro che non siano stati presi prigionieri e portati nella Striscia di Gaza,non abbiamo notizie" ha aggiunto i ministro che domani terrà una informativa in Parlamento su Israele. - (PRIMAPRESS)