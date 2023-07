Israele: 34 arresti a Tel Aviv negli scontri con la polizia per le proteste contro la riforma di giustizia

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - A Gerusalemme come a Tel Aviv non si placano le proteste contro la riforma di giustizia del governo Netanyahu. I media parlano di 34 arresti a Tel Aviv dove ieri sera migliaia di manifestanti hanno marciato sulla principale autostrada, la Ayalon, bloccando il traffico. La polizia ha usato i cannoni ad acqua nel tentativo di disperdere la folla,ci sono stati scontri e barricate.I media parlano di 34 arresti in tutto il Paese nel corso della giornata di proteste,di cui 15 solo a Tel Aviv. Almeno 4 agenti sarebbero rimasti feriti,così come tre manifestanti sono risultati feriti. - (PRIMAPRESS)