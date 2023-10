Iran: arrestata la madre di Armita, la 16enne in coma per essere stata picchiata dalla polizia morale

(PRIMAPRESS) - IRAN - Secondo alcune fonti sarebbe stata arrestata la madre di Armita Geravand, la 16enne ricoverata in coma a Teheran per un trauma cranico, dopo essere stata picchiata selvaggiamente per un diverbio con la polizia morale circa l'uso del velo. La donna è stata arrestata per aver gridato contro la polizia che le ha impedito di visitare la figlia. Secondo alcuni media,il regime di Teheran minaccia insegnanti e compagni di scuola di Armita. Il ministero dell'Istruzione li ha diffidati dalla diffu- sione di notizie o foto della giovane sui social. - (PRIMAPRESS)