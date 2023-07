Ingresso Ucraina nella Nato: Zelensky indispettito per i ritardi ma il vertice Nato vuole la fine del conflitto

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Sembra che non ci sia disponibilità a invitare l'Ucraina alla Nato né a ren- derla membro dell'Alleanza. Ciò significa che c'è ancora possibilità che la nostra adesione alla Nato sia da negoziare con la Russia". Lo scrive sui social il presidente Zelensky, atteso in serata a Vilnius per il vertice Nato. "Per Mosca -prosegue- ciò si traduce in motivazione per continuare il suo terrore.L'incertezza è debolezza. Ne discuterò apertamente al vertice". "Assurdo che non ci sia un calendario né per l' invito né per l'adesione dell'Ucraina". Una presa di posizione indispettita quella del Presidente Zelensky che rischia di mandanre in frantumi il percorso disegnato per il suo ingresso nella Nato e in Europa. Eppure Stoltenberg è stato chiaro: l'ingresso ci sarà ma al termine del conflitto tra i due paesi. Al vertice Nato la reazione di Zelensky non è piaciuta in un momento dove gli equilibri in campo non sono di facile soluzione. - (PRIMAPRESS)